Gianna Nannini cade sul palco a Genova, concerto interrotto

Genova – Brusco stop al concerto di Gianna Nannini, questa sera, al 105 Stadium della Fiumara. La cantante senese, 61 anni, è infatti caduta sul palco durante l’esibizione ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza presente al concerto per trasferirla all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per una visita urgente.

La rocker non è nuova ad infortuni di questo tipo e dopo la caduta ha provato ad alzarsi ma ha dovuto desistere per il forte dolore.

Secondo le prime informazioni potrebbe avere una frattura.

Sospeso il concerto genovese e potrebbero saltare alcune date del tour se la frattura venisse confermata dagli esami.

