Premio Paganini – Ben 29 giovani concorrenti per il concorso a Genova

Genova – Sono ventinove i giovani concorrenti che, da giovedì 5 a sabato 14 aprile, parteciperanno alla fase finale del 55° Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” guidato dalla direzione artistica del Maestro Giuseppe Acquaviva e ospitata a Palazzo Tursi e al Teatro Carlo Felice.

Il Premio, diventato a cadenza triennale, è una delle più importanti competizioni violinistiche mondiali. Fu fondato nel 1954 con l’obiettivo di scoprire giovani talenti e nel tempo ha laureato artisti importanti fra cui Salvatore Accardo, Gérard Poulet, Gidon Kremer, Leonidas Kavakos e Sayaka Shoji.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2015 è stato il coreano Yang In Mo.

Il percorso di avvicinamento al Premio si è arricchito di molte novità, fra cui la prima edizione del “Paganini Genova Festival”, rassegna internazionale fortemente voluta dal Comune di Genova che ha coinvolto tutta la città.

Le preselezioni del “Paganini” hanno coinvolto 108 candidati e, oltre a Genova, si sono svolte a Vienna, New York, Guangzhou e Mosca. Tra i finalisti è folta la rappresentanza orientale: nove giapponesi, tre cinesi e due sudcoreani. Dei rimanenti, sei arrivano dagli Stati Uniti, tre dalla Russia, due dall’Ucraina mentre un solo candidato rappresenta Francia, Germania, Norvegia e Italia, che vanta il più giovane dei concorrenti in gara: il salernitano Giuseppe Gibboni classe 2002.

Genova con questo concorso conferma il suo ruolo di “Città della musica” e celebra uno tra i suoi figli più illustri, da sempre considerato uno dei maggiori innovatori della tecnica violinistica: Niccolò Paganini che qui nacque nel 1782 e che alla Superba lasciò in eredità il celebre “Cannone”, strumento costruito a Cremona nel 1743 dall’altrettanto celeberrimo Giuseppe Guarnieri del Gesù e conservato a Palazzo Tursi nei Musei di Strada Nuova.

Il comitato del Premio Paganini, presieduto da Elisa Serafini delegata del Sindaco di Genova e assessore al Marketing territoriale, cultura e politiche per i giovani, oltre che dal Comune di Genova è composto da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Carlo Felice, Giovane Orchestra Genovese e dal Conservatorio Musicale Niccolò Paganini.

Il direttore artistico è Giuseppe Acquaviva. La giuria, presieduta da Sergey Krilov, è composta da Dimitri Berlinsky, Bin Huang (vincitrice del premio Paganini nel 1994), Heiner Madl, Svetlana Makarova, Daniel Smith e Anna Tifu che recentemente si è esibita al Teatro Carlo Felice suonando il Cannone in occasione del festival Paganini realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Musica con le Ali”.

«Il “Premio Paganini” è considerato fra le più prestigiose competizioni violinistiche di livello mondiale – commenta il sindaco Marco Bucci -. È un’eccellenza artistico-culturale della nostra città di cui siamo particolarmente orgogliosi. Come civica amministrazione siamo impegnati a dare sempre maggiore impulso a questo concorso internazionale e stiamo lavorando affinché Niccolò Paganini sia sempre di più il nostro ambasciatore nel mondo, simbolo della nostra cultura e della nostra arte. Un caloroso benvenuto, dunque, a tutti i giovani talentuosi violinisti che arrivano a Genova da tutto il mondo per partecipare a questa avvincente competizione. Mi auguro che partecipare a questa edizione del Premio possa essere per tutti un’esperienza indimenticabile e spero che tutti abbiano il desiderio di tornare a Genova per visitare la città con più tempo, per apprezzarne pienamente le bellezze e cogliere le opportunità che sa offrire».

«Seguire questa edizione del “Premio Paganini”, è un onore e una sfida che abbiamo voluto assumere lavorando in sinergia con il Teatro Carlo Felice, il Conservatorio Niccolò Paganini e la comunità musicale genovese – dichiara l’assessore alla Cultura Elisa Serafini -. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di poter contare sulla direzione artistica di Giuseppe Acquaviva, già direttore artistico del Teatro Carlo Felice, e la giuria presieduta dal maestro Sergei Krylov è costituita da artisti di grande prestigio e fama internazionale. Sarà un grande evento che confermerà il prestigio del Premio nel mondo. Contemporaneamente la città di Genova sta lavorando ad un più ampio progetto di valorizzazione della figura di Niccolò Paganini: dal Paganini Festival, previsto dal 27 al 29 ottobre 2018 alla mostra “Paganini rock star” che verrà allestita successivamente da Palazzo Ducale. Le iniziative, quindi, sono appena iniziate».

«A Palazzo Tursi e al Teatro Carlo Felice tutto è pronto per accogliere la 55^ edizione del Premio Paganini. Mi auguro – dichiara il maestro Giuseppe Acquaviva – che questa edizione proclami un podio di giovani violinisti di assoluta eccellenza per i quali il Teatro Carlo Felice e l’Amministrazione Comunale, grazie alle proprie relazioni internazionali, lavorino fin da subito per garantire una carriera di alto profilo nel nome di Niccolò Paganini e della città di Genova».

Partner del 55° Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” sono:

Main Sponsor: Banca Carige, Arca Fondo;

Sponsor: Gruppo Spinelli, Enel, Assagenti, Metinvest Trametal spa (Gruppo Metinvest), Emac, Pianosolo;

Sponsor istituzionale: Coop Liguria.

Giovedì 12 aprile il Rotary Club offrirà il gala dinner in onore del Comitato Organizzatore e della Giuria del Concorso.

Sabato 14 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 19, nel foyer del Teatro Carlo Felice le Poste Italiane allestiscono un punto per l’annullo filatelico del Premio Paganini: sarà possibile acquistare cartoline della 55° edizione del Premio con francobollo ed annullo postale, al solo costo del francobollo. L’annullo è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione filatelico-numismatica La Lanterna e l’associazione Amici di Paganini

Per questa edizione del “Premio Paganini”, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, è stata avviata una collaborazione con studenti del liceo statale “Sandro Pertini”.

Andersen Christopher Tun Norvegia / Norway20/12/1991

Boschkor Lara Germania / Germany 01/10/1999

Cho Hannah Stati Uniti / United States 07/09/1994

Choi Songha Corea del Sud / South Korea 04/03/2000

Fedyuk Nazar Ucraina / Ukraine 30/03/1992

Fukuda Rennosuke Giappone / Japan 11/10/1999

Gibboni Giuseppe Italia / Italy 16/05/2001

Hsu Luke Stati Uniti / United States 24 /07/1990

Jiang Yiliang Cina / China 30/06/1996

Jiang Yiying Cina / China 29/01/1998

Kato Shusaku Giappone / Japan 17/09/1994

Kim Hahnsol Stati Uniti / United States 09/03/1992

Kim Stephen Stati Uniti / United States 12/10/1995

Kobayashi Issei Giappone / Japan 02/10/1994

Kobzareva Naina Russia / Russia 14/03/1998

Masaoka Eri Giappone / Japan 05/09/1992

Mayu Nihei Giappone / Japan 07/08/1991

Miao Hao Cina / China 31/10/1993

Navasardyan Areg Russia / Russia 22/10/1999

Ostler Rachel Stati Uniti / United States 20/12/1992

Pikayzen Igor Russia / Russia 16/11/1987

Pushkarenko Oleksandr Ucraina / Ukraine 25/12/1989

Rudin Fedor Francia / France 21/07/1992

Song Ji Won Corea del Sud / South Korea 25/12/1992

Takagi Ririko Giappone / Japan 05/09/1996

Toki Yuna Giappone / Japan 22/09/1994

Tomita Coco Giappone / Japan 07/02/2002

Uno Yukiko Giappone / Japan 11/11/1995

Zhu Kevin Stati Uniti / United States 27/11/2000

Prima prova (Preliminare) durata 20 min. circa, 6-7 aprile 2018

1) Johann Sebastian Bach: Due movimenti di carattere contrastante da una delle sei Sonate e Partite per Violino solo BWV 1001- BWV 1006.

I concorrenti dovranno eseguire i due movimenti della Sonata o Partita secondo l’edizione Urtext G. Henle Verlag.

2) Niccolò Paganini: Tre Capricci a scelta del concorrente, dai 24 Capricci op. 1 per violino solo.

I concorrenti hanno l’obbligo di eseguire i Capricci di Paganini nell’edizione Urtex

G. Henle Verlag (HN 450).

Seconda prova (Semifinale) durata 55 min. circa, 9-10 aprile 2018

1) Johannes Brahms

Una Sonata per violino e pianoforte a scelta fra op. 78, op. 100, op. 108.

2) Una composizione virtuosistica per violino e pianoforte a scelta del concorrente tra

le seguenti:

– E. Chausson: Poème op. 25

– P. de Sarasate: Zigeunerweisen op. 20, Carmen Fantasy op. 25

– M. Ravel: Tzigane

– C. Saint Saëns: Introduzione e Rondò Capriccioso in la minore op. 28, Havanaise in mi maggiore op. 83

– H. Vieuxtemps: Caprice Hommage à Paganini op. 9, Ballade et Polonaise op. 38

– H. Wieniawski: Polonaise in re maggiore op. 4, Thème Original Varié op. 15

– A. Bazzini: Ronde des Lutins

– N. Milstein Paganiniana

3) Niccolò Paganini: Tre Capricci a scelta del concorrente, dai 24 Capricci op. 1 diversi da quelli scelti per le prove preliminari.

I concorrenti hanno l’obbligo di eseguire i Capricci nell’edizione Urtext G. Henle Verlag (HN 450)

4) Un brano per violino solo (durata 5’ circa) scritto appositamente per il concorso dal compositore italiano Riccardo Panfili.

Terza prova (Finale) con Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice, 13-14 aprile 2018

1) Un Concerto per violino e orchestra a scelta del concorrente fra i seguenti:

– L. van Beethoven: Concerto in re maggiore op. 61

– J. Brahms: Concerto in re maggiore op. 77

– P. I. Čajkovskij: Concerto in re maggiore op. 35

– J. Sibelius: Concerto in re minore op. 47

2) Niccolò Paganini a scelta tra

– Concerto n. 1 in re maggiore op. 6

– Concerto n. 5 in la minore. MS 78

N.B.: L’intero programma del Concorso, dovrà essere eseguito dal concorrente a memoria, ad eccezione della Sonata di Johannes Brahms e del brano contemporaneo assegnato