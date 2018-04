Sanremo – Controllo del territorio: Carabinieri arrestano tre persone

Sanremo (Imperia) – Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Sanremo nell’ambito di tre diverse operazioni condotte per il controllo del territorio in occasione delle festività pasquali.

La prima operazione, effettuata nella notte tra lunedì e martedì, ha visto un 44enne italiano essere intercettato nella centralissima via Roma mentre, in visibile stato di alterazione, stava insultando alcuni passanti senza alcun plausibile motivo. L’uomo, alla vista delle divise, non ha cambiato atteggiamento, continuando ad insultare gli uomini dell’Arma presenti sul posto. I militari, aggrediti dal 44enne, lo hanno immobilizzato ed arrestato

Nel corso del primo pomeriggio di ieri, invece, il Nucleo operativo di Sanremo ha notato un 29enne di origini tunisine all’esterno della propria abitazione, dove invece doveva essere visto il regime degli arresti domiciliari che lo interessa.

Da un controllo più approfondito, è emerso che l’uomo aveva con se 9 grammi di hashish.

L’ultimo arresto è arrivato nel tardo pomeriggio quando un 27enne, ance lui costretto ai domiciliari, è stato trovato a girovagare per le strade della città. Fermato, come il 29enne dovrà rispondere al reato di evasione.

Per tutti e tre gli uomini arrestati ieri, sarà celebrato il processo per direttissima nella mattinata odierna.