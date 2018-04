Albenga, lite termina con coltellata al volto: denunciato per lesioni personali

Albenga (Savona) – Lite nel pomeriggio ieri tra due giovani cittadini di origine marocchina, terminata con il ferimento tramite un coltello, di uno dei due.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri che hanno allertato i sanitari del 118.

I militi hanno quindi soccorso il ferito, un 22enne incensurato, e lodano trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato medicato per le ferite a volto e dimesso con una prognosi di sette giorni.

I militari della Compagnia di Albenga, nel frattempo, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e si sono messi sulle tracce dell’aggressore, un coetaneo e conoscente della vittima.

Nella serata, l’aggressore si è costituito presso la caserma, la vittima ha sporto denuncia per lesioni personali.

Nel corso della notte, un’altra pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in piazza del Popolo, dove due cittadini erano stati notati in atteggiamento sospetto.

Perquisiti dagli uomini dell’Arma, non hanno reagito benissimo ai controlli: uno in particolare, in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro i militari che lo hanno quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, un 20enne pregiudicato, comparirà oggi davanti al Tribunale di Savona per il rito direttissimo dopo aver passato la notte in camera di sicurezza.