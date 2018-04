Derby della Lanterna – Metropolitana aperta sino a mezzanotte e bus speciali

Genova – Metropolitana aperta sino a mezzanotte e autobus speciali per agevolare gli spostamenti dei tifosi diretti allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Davvero imponente il servizio straordinario di trasporto pubblico predisposto appositamente per l’evento sportivo che richiamerà decine di migliaia di persone nel già caotico quartiere di Marassi sabato 7 aprile.

In occasione del derby Sampdoria – Genoa, infatti, la metropolitana seguirà un orario speciale e sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.§

Per agevolare l’arrivo e il deflusso dei tifosi dallo stadio, la metropolitana sarà aperta e in servizio fino a mezzanotte (l’ultima corsa da Brin è prevista alle ore 23.55 e da Brignole alle ore 00.15).

Comune di Genova e azienda stanno inoltre valutando la possibilità di ampliare stabilmente l’orario di apertura della metro, soprattutto nella fascia del mattino, come risposta a diverse richieste arrivate dai lavoratori.

“Questa amministrazione ha già sperimentato con successo l’apertura serale della metropolitana in occasione di grandi eventi – dichiara Stefano Balleari Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – e visto il gradimento della cittadinanza vogliamo replicare l’iniziativa anche per il prossimo derby, così da permettere ai tifosi di raggiungere agevolmente lo stadio per una grande festa dello sport”.

“L’obiettivo che questa amministrazione ci ha posto è di far sì che la metropolitana diventi un servizio attrattivo su cui i cittadini possano fare affidamento con continuità – sottolinea Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – Su questa strada, stiamo esplorando ogni ipotesi sostenibile di miglioramento del servizio”.

L’iniziativa risponde anche alle numerose e ripetute lamentele dei residenti di Marassi che subiscono pesanti disagi ad ogni partita, con chiusura di intere strade, limitazione degli spostamenti per le griglie metalliche nella zona tutta attorno allo stadio e per l’inciviltà di molti tifosi che si ostinano ad arrivare nelle vicinanze dello Stadio in auto e i scooter creando situazioni di grave difficoltà e con parcheggi “inventati” sui marciapiedi, nei pressi degli incroci e persino occupando i parcheggi per disabili che sono costretti a restare in casa durante gli incontri per non ritrovarsi a dover aspettare anche ore per poter parcheggiare.

Una situazione intollerabile che ha già scatenato molte proteste e che continua a suscitare la rabbia dei residenti che chiedono controlli a tappeto da parte della polizia municipale e “tolleranza zero” per chi pensa di “fare il furbo” in barba alle normative.

Si è più volte sottolineato, ad esempio, che il rischio di una sanzione per divieto di sosta, pagato con la formula della riduzione per pagamento anticipato, se “suddiviso” per gli occupanti di un’auto con 5 persone a bordo, è inferiore a quanto si spenderebbe con un parcheggio a pagamento.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

18.50 19.05 19.23 19.40 19.58 20.17 20.25

CM corse da Caricamento:

18.48 19.00 19.12 19.24 19.37 19.49 20.00 20.11 20.21 20.30

KM corse da piazzale Kennedy:

18.45 18.52 19.00 19.07 19.15 19.22 19.30 19.37 19.45 19.52 20.00 20.07

20.15 20.22 20.30 20.37

SM corse da piazza Acquaverde:

18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50 20.00 20.10 20.20 20.30

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14 (Brignole – Prato), 37 (via dei Platani – De Ferrari/via Dante), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 480 (Brignole – Sant’Eusebio), 482 (Brignole – Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi – Brignole), 680 (Sant’Eusebio – Brignole) e 683 (via Robino – Brignole).