Genova – Nuovo allarme bomba alla caserma Gavoglio, traffico in tilt

Genova – Strade chiuse e passaggio interdetto, nella zona del Lagaccio, per un nuovo allarme bomba per un pacco sospetto trovato nei pressi della caserma Gavoglio.

La polizia municipale ha chiuso le strade di accesso ed è impossibile anche il passaggio pedonale nella zona antistante l’ingresso della ex caserma.

Sul posto lavorano gli artificieri per verificare la presenza di un nuovo pacco “sospetto” che potrebbe contenere una bomba.

Solo poche settimane fa un episodio analogo con una bombola del gas usata e una scheda da PC che aveva fatto pensare ad un ordigno pronto ad esplodere. Gli oggetti si erano poi rivelati innoqui.

Il traffico nella zona è in tilt poichè non esistono alternative al passaggio di alcune vie.

