Incidente sul lavoro a Crotone, morti due operai

Crotone – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Crotone nella zona di viale Magna Grecia, verso il lungomare che conduce alla zona archeologica di Capo Colonna.

Alcuni operai impegnati in un cantiere edile sono stati travolti dal crollo di un muro di contenimento.

Per due di loro non c’è stato nulla da fare. Sono stati estratti dalle macerie privi di vita dai soccorritori. Una terza persona, coinvolta nel crollo, è stata estratta viva e si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Crotone.

Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del Fuoco che si stanno occupando della messa in sicurezza della zona. Presenti anche i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso.

Le due vittime, uno originario di Isola Capo Rizzuto e l’altro ucraino, sono morti sul colpo.