Rapallo, spacciava fuori dalla scuola “Liceti”. Fermato dai Carabinieri uno studente 21enne

Rapallo (Genova) – Vendeva marijuana davanti alla Scuola Superiore “Liceti” di Rapallo il 21enne che, nella mattinata di ieri, è stato fermato dai Carabinieri perché colto in flagranza di reato mentre spacciava. Il ragazzo finito nel mirino delle forze dell’ordine sarebbe peraltro uno studente della medesima scuola, dedito in quel momento a svolgere l’attività di pusher poco prima che iniziassero le lezioni. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso nel corso di un controllo antidroga al quale ha fatto seguito una perquisizione, grazie alla quale i Carabinieri hanno potuto rendersi conto che il ragazzo, nelle tasche, aveva altre quattro dosi di marijuana e alcune banconote per un totale di 400 euro. La perquisizione è proseguita a domicilio dove sono stati trovati altri 50 grammi di droga assieme con un bilancino di precisione.

