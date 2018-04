Costa Crociere – Ecco la nuova livrea in Timelapse

Savona – Costa Mediterranea è la prima nave della compagnia a presentare la nuova veste grafica con nome e Tricolore a prua. L’intervento di pitturazione dello scafo è stato eseguito nel corso degli scali a Marsiglia e Savona.

Nell’anno del 70° anniversario, le navi della flotta Costa Crociere sfoggeranno una nuova livrea che rende omaggio all’Italia, patria della compagnia sin dalla sua fondazione.

A prua comparirà infatti un logotipo con una stilizzazione del Tricolore accompagnata dal nome della nave, che avrà un carattere tipografico nuovo, creato appositamente, di dimensioni maggiori rispetto ai precedenti.

La prima nave a fregiarsi della nuova livrea è stata Costa Mediterranea. L’intervento di pitturazione del logotipo è stato eseguito nel corso di una crociera breve nel Mediterraneo: giovedì 5 aprile, durante la sosta in porto a Marsiglia, è stato dipinto il lato sinistro della prua; il giorno successivo, a Savona, quello destro.

Entro la fine dell’anno si procederà con il resto delle navi della flotta Costa attualmente in servizio. Il progetto comprenderà anche le nuove navi in costruzione, a partire da Costa Venezia, la cui consegna è prevista a marzo 2019, e Costa Smeralda, in arrivo nell’ottobre 2019.

In questo modo, oltre che a poppa, il Tricolore sventolerà idealmente anche a prua delle navi Costa, che porteranno il “meglio dell’Italia” in circa 250 destinazioni nel mondo.