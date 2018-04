Germania, furgone sulla folla nel centro città di Münster: si teme atto terroristico

Münster (Germania) – Torna la paura di attentati terroristici in Europa, proprio nel cuore dell’Europa, nella città tedesca di Münster, dove questo pomeriggio un furgone ad alta velocità si è scagliato sulla folla in pieno centro. Le vittime accertate sarebbe già tre, ma si parla di diverse decine di feriti, alcuni anche in gravi condizioni. La città, come riferito dai media tedeschi, è blindata per permettere alla polizia di mettere in atto le operazioni per mettere in sicurezza l’area. L’uomo entrato in azione si sarebbe sparato una volta perpetrata l’azione nel centro di Münster ma sarebbero ancora in corso verifiche per accertare che a bordo del furgone non vi sia dell’esplosivo o non vi siano ulteriori pericoli sparsi per la città. Come riferiscono i quotidiani tedeschi online, tutte le forze di polizia disponibili e le unità speciali della zona tedesca del Nord Reno-Westfalia sono state inviate a Münster.

Mi piace: Mi piace Caricamento...