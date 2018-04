Genova – Bombe carta e lancio di razzi contro le case a Marassi

Genova – Bombe carta fatte esplodere tra le auto e lancio di razzi contro le abitazioni. Un pomeriggio infernale per i residenti di via Mandoli e via Bobbio, a Marassi per un gruppo di teppisti mascherati da tifosi che ha esploso per ore fuochi d’artificio di tipo illegale lanciandoli nel Bisagno ma anche tra le auto in sosta.

Esplosioni che hanno terrorizzato bambini e animali domestici e provocato diversi danni anche alle auto in sosta.

I residenti di via Mandoli hanno ripetutamente chiamato le forze dell’ordine senza però ottenere l’intervento e solo quando alcuni potenti razzi sono stati lanciati contro le case, colpendo in alcuni casi finestre, sono intervenute le volanti della polizia e lo stupido gioco si è interrotto.

Resta da capire perchè le precedenti chiamate che i residenti dicono di aver fatto alla polizia municipale, non abbiano sortito analogo intervento.

Sulle pagine facebook sono state pubblicate foto di vetri infranti e e le proteste sono andate avanti per ore prima che la polizia intervenisse al lancio dei primi razzi.

Non è la prima volta che il quartiere di Marassi si trova ad affrontare situazioni di degrado e di “far west” in occasione delle partite. Tutta la zona attorno allo stadio Luigi Ferraris vive disagi pesanti per la riduzione dei posti auto, la sporcizia e il degrado causati da tifosi maleducati che gettano spazzatura in ogni angolo e lasciano bottiglie di vetro (che non dovrebbero essere vendute) ovunque o che trasformano angoli e portoni dei palazzi in latrine.

Per non parlare delle auto e delle moto lasciate in sosta vietata in ogni angolo rubando il posto persino a chi, disabile, ha la sventura di abitare nei pressi dello stadio.