Genova – Donna trovata morta in casa a Sampierdarena

Genova – E’ stata trovata morta nell’appartamento dove abitava, in via Fillak, nel quartiere di Sampierdarena. Macabra scoperta, poco dopo mezzogiorno, per i familiari di Jenny Angela Reyes Coello, 46 anni, origini ecuadoriane ma da anni residente nel capoluogo ligure. Erano andati a casa sua percheè non riuscivano a mettersi in contatto con lei e l’hanno trovata riversa su un divano e hanno subito chiamato la polizia.

Una prima perizia medico legale avrebbe evidenziato alcuni strani “segni” e ferite sul corpo e non viene al momento esclusa l’ipotesi di una morte violenta.

Il marito della donna, appena arrivato dall’Ecuador, non era in casa ed al momento è irreperibile ed è ricercato dalle forze dell’ordine perchè potrebbe fornire elementi importanti per lo sviluppo delle indagini.

