Autostrade – Chiusa la stazione di Genova Pra’ per lavori di pavimentazione

Genova – Dalle ore 22.00 di mercoledì 11 aprile alle ore 06.00 di giovedì 12 aprile la stazione di Genova Pra’ rimarrà chiusa in entrata verso Savona ed in uscita per chi proviene sia da Savona sia dalla A26 Genova Voltri-Gravellona-Toce per consentire l’intervento di pavimentazione.

A comunicarlo è stata Autostrade per l’Italia che ha inoltre segnalato le uscite alternative da utilizzare sulla A10: l’uscita di Arenzano o, solo per i veicoli leggeri, la svincolo di Genova Pegli.

Nella serata di domani sarà interdetta l’uscita dal casello di Genova Nervi per consentire agli operai di compiere dei lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza.