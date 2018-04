Genova – La mostra è finita da 2 mesi ma in Metro fanno ancora la pubblicità

Genova – La mostra dedicata a Rubaldo Merello a Palazzo Ducale si è chiusa da oltre due mesi ma è ancora pubblicizzata sui tabelloni informativi della Metropolitana. La segnalazione arriva dagli utenti del comodo mezzo di trasporto pubblico che temono che i turisti in visita possano essere tratti in inganno dalla pubblicità “ingannevole”.

Chi osserva gli orari di arrivo e partenza della Metro, infatti, si vede suggerire alcuni “spot” decisamente fuori stagione.

Oltre ai consigli su cosa fare in caso di nevicata – ad aprile sarebbe davvero un’emergenza – il tabellone invita anche ad andare a visitare la bellissima mostra dedicata a Rubaldo Merello a Palazzo Ducale.

Peccato, però che la mostra abbia chiuso i battenti, con uno straordinario successo, lo scorso 4 febbraio, oltre due mesi fa.

Una mostra “decollata” anche grazie ad una battuta del neo presidente di Palazzo Ducale, Luca Bizzarri che aveva invitato ad “alzare il c..o” per andarla a visitare, dopo aver candidamente ammesso di non sapere chi era prima di aver “googlato” il nome dell’artista sul celebre motore di ricerca.

