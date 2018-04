Patty Pravo: la ragazza del Piper compie 70 anni

Venezia – Patty Pravo compie 70 anni. Ma l’età, quando si tratta di una diva, è solo una questione di numeri, e non ha nulla a che fare con la vera essenza di una delle donne più eleganti della musica italiana. Nicoletta Strambelli, vero nome dell’artista, è nata a Venezia il 9 aprile 1948, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo nei primi anni Sessanta. Il primo singolo fu “Ragazzo triste“, cover del brano “But you’re mine” di Sonny & Cher, che la rese celebre e la fece arrivare fino a Radio Vaticana, che trasmise per la prima volta un pezzo pop sulle sue frequenze.

Dagli esordi al successo il passo fu breve: ribelle, dalla personalità squisitamente complicata e dalle movenze raffinate, in pochi anni raggiunse la popolarità anche al di fuori dei confini nazionali con “La bambola“. Era il 1968. Negli anni Settanta una serie di grandi hit hanno portato Patty Pravo a scalare le classifiche con brani del calibro di “Pensiero stupendo” e “Pazza Idea“, rese immortali non sono per le melodie ma, soprattutto, per le interpretazioni sempre intense della cantante.

In oltre 50 anni di carriera ha venduto oltre 110 milioni di dischi in tutto il mondo, dedicandosi non solo alla musica ma anche al mondo del cinema, come attrice e doppiatrice, e apparendo su svariate riviste come modella.

La vita privata dell’artista è stata costellata da grandi passioni e promesse di eternità mancate: in dieci anni ha sposato cinque uomini, continuando poi ad avere al suo fianco artisti e musicisti di fama mondiale. Tra le sue relazioni, amorose e non, le più celebri sono quelle con Frank Sinatra, David Bowie, Leo Ferrè, Vinicius de Moraes, Lucio Fontana, Tano Festa e Mario Schifano, Mick Jagger e Jimi Hendrix. Nonostante la vita da copertina, la ragazza del Piper continua a ritenersi “una delle persone più normali che conosca“. E sarà proprio la sua specialità normale ad essere ricordata, quella che è in grado di distinguere tra un’artista e una Diva.