Genova – Anziano cade sugli scogli a Voltri

Genova – E’ caduto sugli scogli ferendosi in modo grave. Brutta avventura questo pomeriggio, per un anziano 70enne recuperato dai vigili del fuoco a Voltri.

Dalle prime indicazioni sembrava che l’uomo fosse finito in mare e sul posto è intervenuta anche la squadra dei sommozzatori, fatta poi rientrare dalla squadra di terra quando ha individuato l’infortunato.

L’uomo, 70 anni, era caduto dalla massicciata sugli scogli sottostanti e non riusciva a rialzarsi per le ferite ed i dolori.

I pompieri lo hanno stabilizzato caricandolo con ogni precauzione sulla barella spinale e, dopo averlo issato sulla strada , lo hanno consegnato alle cure del 118 accorso.

L’ambulanza lo ha trasferito con la massima urgenza in ospedale.

In corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.