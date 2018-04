Genova Cultura, un incontro alla scoperta del Barocco

Genova – Si svolgerà oggi, martedì 10 aprile, alle re 18.30, l’incontro di Genova Cultura alla scoperta del Barocco.

L’appuntamento, che si terrà in via Roma 8b, racconterà le trame del Barocco, una corrente artistica e culturale italiana del XVII secolo.

Il termine Barocco è stato utilizzato dagli storici dell’arte per indicare lo stile dominante del ‘600. Il suo significato originario deriva dal portoghese barrueco che vuol dire proprio “irregolare, contorto, grottesco e bizzarro”. Ma come spesso accade, la rivalutazione nel corso degli anni ha portato a guardare il periodo barocco come un ponte tra il manierismo della fine del ‘500 e la nuova arte del secolo successivo.

Nata proprio alla fine del Cinquecento a Roma, la corrente barocca prende piede e caratterizza tutto il Seicento espandendosi anche in Europa.

Fondamentale, per il Barocco, è la Controriforma. Proprio la risposta al protestantesimo, infatti, porta la chiesa a combattere gli eretici e a diffondere le idee controriformiste tramite l’arte.

Le opere barocche avevano il compito di suscitare emozioni nelle persone e lo faceva assumendo forme grandiose e monumentali con la continua ricerca di movimento e di coinvolgimento all’interno dell’opera dell’osservatore.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare Genova Cultura scrivendo a genovacultura@genovacultura.org o telefonando ai numeri 010 3014 333 o 392 11 52 682