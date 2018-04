Genova – Incendio all’Ansaldo Energia

Genova – Momenti di paura, poco dopo mezzogiorno all’interno dello stabilimento Ansaldo Energia di via Nicola Lorenzo Ansaldo per un incendio di un macchinario che ha sprigionato un denso fumo nero che ha invaso anche i sovrastanti uffici.

A prendere fuoco, per cause ancora in via di accertamento, un macchinario speciale. Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco che hanno usato particolari liquidi schiumogeni per avere ragione delle fiamme nel più breve tempo possibile.

Le fiamme sono state domate in una quindicina di minuti ma sono ancora in corso le operazioni per allontanare il fumo dal quella sezione, quella adiacente e dai 2 piani soprastanti adibiti a ufficio.

I lavoratori avevano già seguito il piano di evacuazione ed erano giunti al punto di raccolta.

Sul posto anche la polizia locale.

