Alice Cuvato scomparsa da casa ad Albisola, il suo caso a Chi l’ha Visto

Albisola (Savona) – Anche la trasmissione Chi l’ha visto si occupa del caso della misteriosa scomparsa di Alice Cuvato, 23 anni, la giovane modella di cui non si hanno tracce da ieri notte. La ragazza sta attraversando un momento particolare e per questo motivo i genitori sono particolarmente agitati.

La ragazza vive con la madre ad Albisola superiore, nel savonese e proprio la donna si è accorta per prima della scomparsa della figlia quando, durante la notte, è andata nella stanza della ragazza per vedere se avesse bisogno di qualcosa e ha trovato il letto vuoto.

Le ricerche nella zona non hanno dato esito ma i familiari hanno riferito alle forze dell’ordine che la giovane aveva manifestato la volontà di raggiungere Milano e quindi potrebbe trovarsi in quella città oppure di passaggio in una delle stazioni ferroviarie di Savona e Genova.

Al momento della scomparsa Alice Cuvato indossava un giubbotto tipo “bomber” grigio e nero con pellicciotto marrone nel cappuccio e un braccialetto di plastica rosso molto vistoso. Potrebbe indossare pantaloni scuri e scarpe bianche.

Risponde anche al soprannome di “Babi” o “Rama Lila”

Alice è alta un metro e 63 centimetri, ha i capelli e gli occhi castani

Chiunque avesse notizie di lei può chiamare le forze dell’ordine al 112 o la trasmissione Chi l’ha visto