Camion si ribalta sulla A10, riaperto il tratto tra Genova Aeroporto e Pegli

Genova – E’ stato da poco riaperto il tratto dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia compreso tra l’uscita dell’Aeroporto e Pegli.

A dare notizia della riapertura è stata Autostrade per l’Italia: la carreggiata in direzione di Savona, dove un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina, è stata sgomberata ed il traffico sta lentamente riprendendo a scorrere regolarmente.

Ancora in via di accertamento le cause che hanno portato l’autocisterna a ribaltarsi. Sulposto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno soccorso l’autista del mezzo, trasferendolo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Voltri.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria con lunghe code anche in Sopraelevata.