Camion si ribalta sulla A10, viabilità cittadina in tilt

Genova – E’ stato da poco riaperto il tratto autostradale della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Pegli dove questa mattina un’autocisterna, per cause ancora da accertare, si è ribaltata.

Lunghe code hanno interessato la viabilità lungo l’autostrada ma ripercussioni hanno riguardato anche la viabilità cittadina.

Traffico molto rallentato nella zona della Foce e per tutto il ponente. Disagi anche in Valpolcevera verso il mare e verso il ponente.

Gli agenti della Polizia Municipale sono presenti in diversi pinti critici per cercare di far defluire il traffico più velocemnete ma i tempi di percorrenza restano ancora consistenti.