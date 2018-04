Genova – In fiamme una seconda roulotte a Prà

Genova – Ancora fiamme in piazza Sciesa, a Prà, e ancora una volta, a bruciare è una roulotte. I vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente, questa sera, poco prima delle 19, nella delegazione del ponente genovese per un nuovo incendio che ga distrutto la seconda roulotte parcheggiata in piazza Sciesa.

Le fiamme hanno distrutto il mezzo che era disabitato al momento del rogo.

Poche ore prima, sempre nella stessa piazza, era stata distrutta da un incendio un’altra roulotte.

I vigili del fuoco avevano lavorato a lungo per salvare l’altro mezzo che è stato distrutto nel secondo incendio.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica del rogo che, a questo punto, è quasi certamente di origine dolosa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...