Genova – Incendio in una roulotte a Prà – VIDEO

Genova – Momenti di paura, questo pomeriggio, per un incendio che ha danneggiato una roulotte parcheggiata in piazza Sciesa, nel quartiere di Prà.

Sono stati alcuni passanti a segnalare fumo e poi fiamme che uscivano dal mezzo parcheggiato accanto ad un’altra roulotte e subito sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo.

I pompieri hanno accertato che nessuno fosse presente all’interno del mezzo e poi hanno inziato le operazioni di spegnimento che hanno evitato che le fiamme si propagassero anche al mezzo accanto.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo e ad eventuali responsabilità.