Genova – Ruba gelati in un ristorante e poi fugge in autobus, arrestato

Genova – Un ladro decisamente “pasticcione” quello arrestato dalla polizia in via XX settembre. L’uomo, un 51enne residente a Genova, era stato sorpreso a rubare diverse confezioni di gelato dalla vetrina di un ristorante di via Brera, nelle vicinanze di via XX settembre.

Un dipendente del locale che stava andando ad aprire ha notato la vetrina distrutta e l’uomo che si allontanava con le confezioni di gelato e lo ha seguito chiamando nel frattempo la polizia con il telefono cellulare.

Il ladro, forse preso alla sprovvista per quanto stava avvenendo, ha cercato di fuggire salendo su un autobus ma è stato intercettato e arrestato da una volante della polizia che ha bloccato il bus e lo ha fatto scendere.

Al momento del fermo l’uomo aveva ancora le confezioni di gelato addosso.

L’uomo, con numerosi precedenti, è stato processato per direttissima.

