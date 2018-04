84enne legata al letto dal figlio dopo una caduta, muore 12 ore dopo: indagini in corso

Genova – Sono in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì nel quartiere di Genova Borgoratti dove una anziana donna è morta dopo una caduta all’interno dell’appartamento dove viveva, insieme al figlio ed alla nuora.

Il sostituto procuratore Alberto Landolfi ha deciso di aprire un’inchiesta ed ha disposto che sul corpo della donna venga effettuato l’esame autoptico per chiarire le cause della morte dell’anziana.

La pensionata, 84 anni, da tempo soffriva di demenza senile e spesso, nella notte, le capitava di alzarsi ed inciampare. L’ultima volta alcune notti fa.

Il figlio e la moglie, sentita l’anziana cadere, l’hanno rimessa a letto e l’hanno legata per evitare che potesse rialzarsi non avvisando i soccorsi e non rendendosi conto del grave trauma facciale che la donna aveva riportato nella caduta.

Solo alcune ore dopo, quando si sono resi conto che la donna era morta, hanno allertato il 118.

Nell’appartamento di via Posalunga sono arrivati i soccorsi e con loro i Carabinieri della compagnia di San Martino a cui sono state affidate le indagini.

Nelle prossime ore si saprà se l’inchiesta, al momento a carico di ignoti, vedrà l’iscrizione nel registro degli indagati per omissione di soccorso dei parenti,