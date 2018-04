Atp, ecco la nuova fermata all’ospedale della Colletta di Arenzano

Genova – Atp aggiunge una nuova fermata all’ospedale della Colletta di Arenzano.

Dopo l’avvio del biglietto integrato nell’Alta Val Bisagno, e a pochi giorni dalla partenza del bus a chiamata per alcune località del golfo Paradiso, Atp Esercizio prosegue nei miglioramenti aggiungendo proprio la fermata all’ospedale della Colletta di Arenzano.

L’iniziativa è partita grazie anche all’intervento di Salvatore Muscatello, consigliere metropolitano, che ha dichiarato: “Questa mattina il collega Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana di Genova, mi ha informato che il problema segnalato dalla comunità di Arenzano alla direzione ATP è stato risolto. Avevamo richiesto alla direzione Trasporti ATP di Genova una fermata in più adiacente all’ospedale della Colletta senza attendere la coincidenza del bus locale. Oggi la fermata più vicina all’ospedale della Colletta, della linea extraurbana Voltri-Varazze e ritorno, è quella di vita di Francia vicino al ristorante la Colletta. Pertanto gli utenti per giungere a destinazione devono percorrere circa 200 metri a piedi ovvero attendere la coincidenza del bus locale”.

Soddisfatto anche il consigliere delegato ai trasporti per la Città Metropolitana Claudio Garbarino: “E’ un altro tassello per fare entrare il trasporto pubblico nel nuovo millennio – ha dichiarato – così come ci ha chiesto il sindaco metropolitano Marco Bucci. Levante, entroterra e ponente sono al centro di un’attenta revisione nella proposta dell’offerta, che passa per l’acquisizione di nuovi bus per Atp Esercizio e naturalmente per il soddisfacimento delle richieste dell’utenza, laddove possibile”.

La nuova fermata fa parte, dunque, di un progetto molto più ampio della Città Metropolitana di Genova e della ATP,, finalizzato a migliorare le capacità del servizio di assistenza agli utenti che spesso sono visti come numeri e non come persone. Infatti, si tratta di una strategia globale che parte dalla soddisfazione degli utenti per le linee di collegamento di trasporto pubblico a copertura dei punti strategici del territorio, per essere applicata ai vari programmi di tutela dell’ambiente, formazione del personale e rispetto delle persone.