E’ stata ritrovata Alice Cuvato. Il suo caso anche a Chi l’ha Visto

Albisola (Savona) – E’ stata ritrovata Alice Cuvato, la 23enne modella albisolese scomparsa da casa martedì scorso dopo aver detto ai genitori di essere intenzionata ad andare a Milano.

Del suo caso si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha Visto?” nella puntata andata in onda ieri sera.

A dare notizia dell’avvenuto ritorno di Alice è stato il padre, attraverso un post pubblicato su Facebook proprio poche ore fa.

“In mattinata Alice Robin Cuvato è stata trovata – ha scritto il padre – Sta bene ed è in ospedale per accertamenti! Grazie a tutti per l’interesse”.

La ragazza, infatti, segue una cura farmacologica ed i genitori erano molto preoccupati visto che la giovane si era allontanata senza portare con sé le sue medicine.