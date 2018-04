Bologna – Bimbo di 19 mesi muore all’asilo nido

Bologna – Un bambino di 19 mesi è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 aprile, mentre si trovava all’asilo nido, a Manerbio, in provincia di Bologna.

Il piccolo è stato ritrovato privo di vita dalle maestre dopo il riposino pomeridiano.

Le insegnanti hanno notato che il piccolo non si risvegliava nonostante le sollecitazioni e le prime procedure di soccorso prestate da una di loro ed hanno avvertito il 118.

Il bimbo respirava a fatica ed era molto pallido, inoltre il suo battito cardiaco risultava impercettibile.

I sanitari, accorsi sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo ed il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale.

Ad ucciderlo potrebbe essere stato un arresto cardiaco ma sarà l’autopsia, disposta dal pm, a chiarire le cause del decesso.

All’interno della struttura, dotata di telecamere e descritta come centro di eccellenza, sono arrivati i Carabinieri insieme al magistrato di turno.