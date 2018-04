Lavori di manutenzione sulla rete ferroviaria, niente fermate a Sampierdarena e Rivarolo

Genova – Sarà un fine settimana di passione per i passeggeri dei treni regionali che da Genova partono verso Arquata Scrivia, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme e Ventimiglia.

La Rete Ferroviaria Italiana, infatti, ha in programma la manutenzione degli scambi e interventi alla linea di alimentazione elettrica dei treni a Quadrivio Torbella, nei pressi di Genova Rivarolo, e la demolizione di un fabbricato in via Jori, a Genova, sabato 14 e domenica 15 aprile.

Per questo, i treni regionali da Genova verso Busalla-Arquata Scrivia e Novi Ligure modificheranno li orari e non effettueranno fermate a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

I treni regionali della linea Genova-Ovada-Acqui Terme saranno cancellati tra Genova e Ovada e sostituiti da autobus, modificando gli orari tra Ovada e Acqui.

La stazione di Sampierdarena sarà raggiungibile solo con i treni della linea Genova Ventimiglia o con i mezzi Amt.

Rivarolo, Borzoli, costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele potranno essere raggiungi solo con il collegamento garantito dal trasporto pubblico locale.

I collegamenti da Bergamo, Milano e Gallarate per Albenga e Ventimiglia modificheranno gli orari di alcune fermate.

Maggiori informazioni saranno fornite negli uffici di assistenza clienti e nelle biglietterie.

Per i treni regionali è disponibile anche il numero verde gratuito (da rete fissa) 800.098781 oppure 010.2744458 contattabili dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.

Tutti i canali di vendita sono aggiornati con la nuova programmazione oraria.