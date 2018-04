Modena, accoltella la moglie poi tenta il suicidio: lei gravissima

Modena – Ha colpito la moglie con una coltellata poi ha tentato di togliersi la vita.

E’ accaduto a Medolla, in provincia di Modena. La coppia si trovava all’interno della propria abitazione, una villa in via Brescia quando, per cause ancora da chiarire, l’uomo ha colpito la moglie con una lama affilata, ferendola gravemente.

Dopo il gesto ha avvisato il 118 ed ha tentato di uccidersi.

Sul posto sono accorsi i sanitari che hanno trovato la donna in gravissime condizioni e l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale di Baggiovara dove è stata operata per le diverse ferite subite alla gola.

Fuori pericolo invece il suo aggressore, feritosi con un fendente alla pancia che non ha ferito organi vitali.

Insieme ai soccorsi sono intervenuti anche i Carabinieri ed i Ris che raccoglieranno elementi utili alla ricostruzione dei fatti.