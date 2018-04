Auto ribaltata a Lumarzo, donna intrappolata

Lumarzo (Genova) – E’ finita fuori strada con l’auto ed è rimasta a testa in giù sino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno liberata. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri sera, in frazione Scagnelli, nel comune di Lumarzo,, per una donna coinvolta in un grave incidente stradale.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo dei veicolo finendo fuori strada e l’auto si è ribaltata. Imprigionata dalla cintura di sicurezza e dalle lamiere contorte, la donna è rimasta prigioniera del veicolo restando a lungo a testa in giù.

Fortunatamente un passante ha notato la vettura ed ha chiamato i soccorsi.

Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare la macchina in modo che non scivolasse ulteriormente, mentre gli altri vigili constatavano lo stato di salute della conducente.

Stese le tubazioni idrauliche del gruppo divaricatore cesoia, si è iniziato a lavorare per liberare l’occupante. L’intervento è stato ulteriormente complicato dal terreno viscido che ha obbligato i pompieri a imbragarsi per poter operare.

Una volta aperta la porta e creata la via per poter inserire la barella spinale, la donna è stata fatta scivolare sul mezzo e poi è stata estratta ed affidata al personale dell’ambulanza del 118.

La donna, ferita in modo non grave, è stata portata in ospedale.