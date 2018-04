Genova – Fugge ai domiciliari e aggredisce gli agenti che lo hanno scoperto

Genova – Evade dagli arresti domiciliari e quando viene scoperto dagli agenti di polizia li insulta e li aggredisce. Notte brava per un cittadino senegalese di 36 anni che ieri è stato fermato per un controllo, intorno alle 2,30, da alcuni agenti di polizia, in via Bersaglieri d’Italia, nel quartiere di Prè.

Il giovane doveva essere nel suo appartamento, secondo le disposizioni degli arresti domociliari ai quali è stato obbligato per diversi reati commessi e invece stava tranquillamente passeggiando per strada.

Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti ha iniziato a farsi minaccioso e li ha più volte insultati e “sfidati” quasi cercasse lo scontro fisico.

Gli agenti hanno verificato la sua identità e il provvedimento a suo carico e lo hanno invitato a seguirli in Questura per ulteriori verifiche.

Qui l’uomo è andato su tutte le furie scagliandosi contro l’arredo e colpendo con un pugno al volto un agente.

Il poliziotto è stato visitato dai medici che hanno emesso un referto di 30 giorni di prognosi mentre l’aggressore è stato trasferito in carcere ed è stato processato per direttissima questa mattina.

