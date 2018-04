Pegli – Spacciava droga a bordo di una fiammante auto d’epoca, arrestato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato in flagranza per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti un 34enne genovese, residente nella delegazione di Pegli.

In particolare, gli uomini della Squadra Mobile erano da giorni sulle tracce di uno spacciatore, noto nel ponente cittadino per muoversi a bordo di una fiammante auto storica. Ed è stata proprio la sua passione a tradirlo: il pusher è stato infatti visto dagli operatori, favorevolmente appostati in zona, salire a bordo del veicolo insieme ad un noto tossicodipendente, per poi ridiscenderne dopo aver percorso solo poche decine di metri. Il movimento non è sfuggito agli agenti della “Criminalità Diffusa”, che hanno sottoposto a controllo il tossicodipendente, trovandolo in possesso dello stupefacente appena acquistato.

A quel punto, per lo spacciatore è scattata la perquisizione personale, domiciliare e del veicolo, che ha consentito il rinvenimento di molte altre dosi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale atto al confezionamento dello stupefacente e circa 1000 euro in contanti.

Il pusher, tratto in arresto, sarà processo per direttissima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...