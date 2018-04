Concerto dell’estrema destra a Nervi, nessuna tensione

Genova – Due diversi eventi contrapposti ma senza alcuno scontro o tensione. Il concerto musicale organizzato dall’associazione di estrema destra “Lealtà e Azione” in un locale della passeggiata Anita Garibaldi e il presidio antifascista in piazza Pittaluga, a Nervi, si sono svolti pacificamente e tranquillamente, senza particolari problemi.

Un confronto “a distanza” quello avvenuto ieri sera, nella delegazione del levante genovese, tra opposte posizione politiche.

Da una parte il concerto con gruppi musicali dell’ambiente di estrema destra e dall’altra i movimenti anti fascisti che hanno voluto presidiare la piazza dedicata ad Antonio Pittaluga, il partigiano ucciso dai tedeschi durante l’assalto al centro di comando di Nervi, il 24 aprile del 1945.

Dall’altra l’evento musicale organizzato dall’associazione Lealtà e Azione, che ruota nell’ambiente della destra estrema e che, nel milanese, ha eletto un consigliere regionale con la Lega Nord.

I due eventi si sono svolti pacificamente e senza particolari tensioni e le forze dell’ordine hanno vigilato a distanza e con discrezione sul corretto svolgimento degli eventi e, soprattutto, per evitare che le opposte fazioni si incontrassero.

