Morto Ronald Lee Ermey, i sergente di ferro di Full Metal Jacket

Los Angeles (California) – Il mondo del Cinema in lutto per la morte di Ronald Lee Ermey, 74 anni, il celebre “sergente di ferro” del film Full Metal Jacket di Stanley Kubrik. L’annuncio è arrivato su Twitter dal suo manager:

“Con enorme dispiacere mi duole informarvi che R. Lee Ermey (‘The Gunny’) è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Mancherà moltissimo a tutti noi”.

Lee Ermey era divenuto il simbolo stesso del rigore militare nell’addestramento dei marines, interpretando il sergente maggiore Hartman cui viene affidato il compito di trasformare i civili in macchine per uccidere destinate ad entrare in azione nel Vietnam ricostruito da Kubrik.

Le frasi terribili, gli insulti e il rigore di ferro hanno reso il personaggio di Lee Ermey un vero e proprio cult del cinema.

