Truffa delle false assicurazioni a Genova, decine di automobilisti senza copertura

Genova – Potrebbero essere decine gli automobilisti anche in Liguria a circolare senza copertura assicurativa, ignari di essere caduti in quella che appare come una maxi truffa on line. A rivelarlo un’indagine dei carabinieri che è partita dopo alcuni controlli casuali su persone che risultavano non in regola con il pagamento dell’assicurazione RCA dell’auto ma che hanno dichiarato di aver regolarmente versato le relative somme di denaro dopo aver acquistato la polizza su un sito on line.

A evidenziare un’anomalia la presenza di casi sempre più frequenti di auto apparentemente senza assicurazione ma che, una volta fermate, hanno visto il proprietario presentare documenti rivelatisi poi “carta straccia”,

Inizialmente si è pensato alla “solita” vicenda dei falsi tagliandi, acquistati consapevolmente dagli automobilisti per risparmiare somme anche piuttosto considerevoli ma poi, quando i casi delle persone certe di aver pagato e delle prove dei versamenti effettuati, le forze dell’ordine hanno iniziato a sospettare qualcosa di molto più grave: una vera e propria truffa on line.

In pratica alcuni siti Internet venderebbero false coperture assicurative a prezzi molto concorrenziali ma non abbastanza da rendere evidente che si tratti di un raggiro.

Automobilisti convinti di risparmiare cifre anche consistenti che, in realtà, versavano denaro per servizi inesistenti.

Un problema che si evidenzia nel migliore dei casi, quando un controllo delle forze dell’ordine scopre che l’auto non è assicurata e il conducente riceve una maxi multa che può superare i mille euro.

Ben più grave la situazione di chi resta vittima o provoca un incidente poichè, di fatto, resta responsabile dei danni provocati ma l’assicurazione non copre alcuna spesa.

Un danno enorme anche per la collettività poiché i costi ricadono sul fondo vittime della strada che è finanziato proprio con parte delle somme pagate dagli automobilisti alle compagnie di assicurazione.

Negli ultimi mesi sarebbero numerosi i siti Internet sotto indagine per aver venduto false assicurazioni ma le forze dell’ordine invitano a verificare attentamente la validità delle assicurazioni acquistate on line per evitare brutte sorprese

ATTENZIONE: è possibile verificare la propria copertura assicurativa qui: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc