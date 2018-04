Incidente sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, strada chiusa tra Recco e Rapallo

Recco (Genova) – E’ stata riaperta l’Autostrada A12 Genova – Livorno chiusa in direzione La Spezia a seguito di un grave incidente avvenuto tra Recco e Rapallo.

Intorno alle 7,3o è avvenuto l’incidente che ha coinvolto una vettura ed un camion. A seguito dell’impatto la vettura si è capovolta bloccando la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso stradale e del 118 e l’autostrada è stata chiusa in direzione Livorno per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Chiuso anche il tratto in direzione Genova per consentire l’atterraggio dell’elicottero del 118 che ha soccorso una persona ferita in gravi condizioni e l’ha trasportata all’ospedale San Martino.

Ancora al vaglio le cause dell’incidente

