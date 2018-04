Albisola – Morta l’anziana travolta da un’auto sull’Aurelia

Albissola (Savona) – Non ce l’ha fatta l’anziana travolta da un’auto in viale Faraggiana. La donna che era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada è deceduta dopo il ricovero all’ospedale San Paolo di Savona.

La notizia del decesso riaccende le polemiche sulla sicurezza delle strade dopo la morte venerdì scorso, di un’altra anziana di 81 anni, travolta e uccisa da un mezzo pesante in corso Mazzini.

I residenti chiedono che vengano presi provvedimenti per rendere più sicure le vie attraversate da traffico sempre più intenso.

Le due donne uccise, infatti, si trovavano in posizione teoricamente sicura al momento degli incidenti.

