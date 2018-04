Morta Barbara Bush, prima donna moglie e madre di un presidente degli Stati Uniti

Houston (Texas) – Morta a 92 anni Barbara Bush, prima donna ad essere moglie e madre di un presidente degli Stati Uniti, era malata da tempo.

Recentemente Barbara Bush aveva sofferto molto per una grave forma di broncopatia che le rendeva difficile respirare e, secondo le prime notizie, avrebbe rinunciato volontariamente alle cure mediche.

Accanto a lei, al momento della morte il marito George H. W. Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti, il figlio George W Bush, 43esimo presidente il secondo figlio, Jeb Bush, governatore della Florida e in corsa per la Casa Bianca nella passata tornata elettorale vinta da Trump.

Barbara Bush era molto popolare negli Stati Uniti e molto amata dagli elettori che ne seguivano con attenzione le rare esternazioni.

Durante la campagna elettorale per le presidenziali, si era scagliata più volte contro Trump definendolo una persona che odia le donne.

