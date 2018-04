Genova – Accoltella la moglie dopo una lite

Genova – Ha colpito più volte la moglie con un coltello da cucina al termine di una violenta lite. Nuovo episodio di violenza, questa mattina, in un appartamento di via Donghi, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Marito e moglie hanno litigato furiosamente e poi l’uomo, in un raptus di follia, ha impugnato un coltello e ha colpito più volte la donna, cercando di ucciderla.

Le urla hanno fatto scattare l’allarme e i vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza.

Il personale del 118 ha raggiunto l’abitazione di via Donghi a sirene spiegate e ha soccorso la donna, ferita gravemente al torace. L’ambulanza ha trasferito la donna in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici si sono riservati la prognosi.

L’uomo è stato fermato e arrestato e avrebbe già ammesso le sue responsabilità parlando di una sfuriata per motivi di gelosia.

