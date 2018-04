Fiamme in galleria sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia a Vado Ligure direzione Francia

Aggiornamento delle 14,00 – l’Autostrada A10 è stata riaperta, a senso unico alternato, su un’unica carreggiata.

Vado Ligure (Savona) – Hanno fatto appena a tempo a scendere dal bus che li stava portando in gita scolastica in Francia quando il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Momenti di paura questa mattina, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia chiusa al traffico all’altezza della galleria Fornaci per un grave incendio che ha distrutto un pullman turistico.

Un pullman carico di studenti marchigiani, in gita scolastica, si è fermato all’interno della galleria Fornaci, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, all’altezza di Vado Ligure, in direzione ponente.

Il mezzo emetteva fumo dal vano motore e il conducente si è fermato chiedendo ai passeggeri di scendere e di allontanarsi dal mezzo.

Poco dopo, però, il pullman ha preso fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme.

Salvi gli studenti che si sono incamminati verso il vicino casello autostradale mentre sul posto scoppiava il caos.

Auto ferme in galleria e mezzi di soccorso che hanno faticato per arrivare sul posto a causa della coda.

I soccorsi hanno spento le fiamme e bonificato l’area ma i disagi per il traffico sono stati pesantissimi, con l’autostrada chiusa a lungo in entrambe le direzioni

Intorno alle 14 l’autostrada è stata riaperta a senso unico alternato su una sola carreggiata.

Gli studenti, in gita d’istituto, provenienti dalle Marche, sono sani e salvi e sono ospitati al sicuro in attesa di riprendere il viaggio o di tornare a casa.