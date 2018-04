Genova – Incidente mortale in via San Marino a San Teodoro

Genova – Un grave incidente si è verificato in via San Marino, nel quartiere di San Teodoro. Per cause ancora da accertare due giovani sono caduti a terra, coinvolti in un incidente, e uno di loro è deceduto in seguito alle gravi ferite. L’altro giovane è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di morte.

Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di due fratelli che viaggiavano in scooter insieme.

Il giovane ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

