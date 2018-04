La Spezia – Il maniaco colpisce ancora a Migliarina

La Spezia – Una nuova aggressione, in pieno giorno, del maniaco sessuale che da alcune settimane terrorizza le donne. L’uomo ha infatti assalito una giovane con la consueta modalità: si avvicina alle vittime arrivando loro alle spalle e poi le assale aggredendole di sorpresa per poi toccarle nelle parti intime.

L’episodio è avvenuto nel quartiere di Migliarina, nelle vicinanze del supermercato Esselunga. La giovane ha subito iniziato ad urlare e forse questa reazione improvvisa ha spaventato l’aggressore che si è subito allontanato anche se nessuno è intervenuto per bloccarlo.

L’uomo è stato descritto nei dettagli da alcuni testimoni e sarebbe la stessa persona che dal febbraio scorso aggredisce donne più o meno giovani in diverse zone della città-

Aggressioni che non sono mai andate oltre i palpeggiamenti ma che diventano sempre più sfrontate e violente, al punto da far ritenere che possa spingersi oltre se le condizioni dovessero consentirlo.

Sulle sue tracce i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze delineando una sorta di identikit dell’aggressore ma si spera che i filmati delle telecamere di sorveglianza possano aver ripreso elementi utili alle indagini.

Nel frattempo ragazze e donne preferiscono non passeggiare da sole per strada e si fanno accompagnare, quando possibile, da familiari, amici o fidanzati.

