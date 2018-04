Genova – Lavori di manutenzione, ecco le chiusure autostradali

Genova – Dopo il fine settimana appena concluso che ha visto grandi difficoltà sulla rete autostradale ligure, Autostrade per l’Italia fa sapere che la necessità di realizzare degli interventi di manutenzione porterà alla chiusura temporanea di alcune stazioni.

Si partirà con la A12 Genova-Sestri Levante dove, dalla mezzanotte alle ore 5.00 di martedì 24 aprile, rimarrà chiusa l’entrata della stazione di Rapallo, in direzione del capoluogo ligure, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Per gli utenti, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione autostradale di Recco.

Sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 22.00 di martedì 24 alle ore 06.00 di mercoledì 25 aprile, sarà chiusa l’uscita della stazione di Busalla, per chi proviene da Genova, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza.

In alternativa, chi si dovrà muovere in direzione nord potrà utilizzare l’uscita della stazione autostradale di Ronco Scrivia.