Genova – Sciame d’api in via Casaregis

Genova – Uno sciame d’api su un albero di via Casaregis, alla Foce. Con l’arrivo della bella stagione e del caldo, inizia anche il periodo di “sciamatura” delle api e delle vespe che, come ogni anno, abbandonano il nido per andare a fondare una nuova colonia.

Tra i primi avvistamenti, questa mattina, c’è quello di un residente di via Casaregis, in pieno centro del quartiere Foce. La persona ha notato le api su un albero ed ha subito allertato i vigili del fuoco per far rimuovere la grossa massa “animata” di api.

In realtà non interverranno i pompieri ma un apicoltore visto che lo sciame ha un certo valore economico e una regina costituisce un bene prezioso nel mondo dell’apicoltura e può essere catturata facilmente e senza pericolo per le persone.

Spesso gli apicoltori vengono chiamati direttamente dai vigili del fuoco poiché hanno gli strumenti idonei come piccoli aspiratori in grado di “risucchiare” le api dentro un’arnia già pronta e che diventerà la nuova casa delle api.

I vigili del fuoco intervengono invece per nidi di vespe e calabroni che possono essere molto pericolosi per le persone. In questo caso gli insetti vengono uccisi.

(foto Archivio)