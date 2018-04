Richard Gere e Alejandra Silva sono pronti a dire un altro “sì”

Washington – Richard Gere è pronto a dire il suo terzo “Sì, lo voglio”. La fortunata è la bella Alejandra Silva, che stando ai tabloid americani il 5 maggio 2018 a Washington convolerà a nozze con l’attore di tante commedie romantiche a lieto fine. 68 anni lui e 35 lei, sembrano non avvertire la differenza d’età e formano ormai coppia fissa fin dal 2015, nonostante abbiano sempre rifuggito gli appuntamenti mondani e le riviste patinate, dedicando il tempo trascorso insieme al loro amore. I due, infatti, abitano in continenti diversi: negli Usa lui, in Spagna lei.

La futura sposa è un’attivista, figlia di Ignacio Silva, ex Presidente del Real Madrid, e già mamma di Albert, nato dal matrimonio con Govind Friedland. Per lo sposo, invece, si tratta del terzo matrimonio, dopo aver portato all’altare Cindy Crawford e Carey Lowell, entrambe modelle. Dall’unione con quest’ultima è nato il figlio Homer, che oggi ha 17 anni.

Nonostante poco tempo fa Aleiandra avesse dichiarato di non pensare alle nozze con Richard, i due hanno dimostrato che, in nome del grande amore che li unisce, è possibile cambiare idea. La futura sposa, del resto, parla di lui con una forte emozione. Poco tempo fa aveva dichiarato: “È il mio eroe nella vita reale. Ero un po’ persa, senza luce, ha dato un senso alla mia vita. Oggi ci apparteniamo.”