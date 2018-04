Rischia di partorire in Autostrada per le maxi code sulla A10 Genova – Ventimiglia

Vado Ligure (Savona) – Sono entrati in autostrada per correre in ospedale per il parto ma sono rimasti intrappolati nel maxi ingorgo del rientro di ieri sera. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri sera, per una giovane coppia di Vado Ligure che si è messa in viaggio in tutta fretta per l’arrivo delle contrazioni pre parto. Una circostanza a lungo attesa e che si è palesata nel momento “meno indicato” visto che l’autostrada A10 Genova Ventimiglia era sovraccarica di auto per il rientro dal week end e per i vari problemi alla circolazione.

L’auto con la futura madre, ormai vicinissima al parto, e con il futuro padre alla guida, si bloccata pochi metri dopo il casello, direzione Genova.

Una telefonata al 118 ha fatto scattare i soccorsi e un’ambulanza della Croce Rossa di Vado ha raggiunto velocemente la partoriente e l’ha caricata, insieme al futuro padre, per poi iniziare una corsa contro il tempo verso l’ospedale Gaslini di Genova.

Qui è nato il figlio della coppia che certamente ricorderà per sempre l’esperienza fatta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...