Savona – Il campione di motocross Leonardo Gangi grave dopo incidente in moto

Savona – Il campione di motocross Leonardo Gangi ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santa Croce di Cuneo per un incidente durante un allenamento. La giovane promessa, 21 anni, savonese, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico alla testa ed i medici si sono riservati la prognosi sperando in un segno di miglioramento nelle prossime ore.

L’appassionato di motorally era in pista, nel centro Sport&off road di Fontanelle di Boves, in compagnia del fratello quando qualcosa è andato storto e il giovane è caduto rovinosamente dalla moto procurandosi un brutto trauma alla testa.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e il giovane è stato stabilizzato e poi portato d’urgenza in ospedale, a Cuneo, e qui sottoposto ad un intervento molto delicato.

Secondo i medici l’operazione è andata a buon fine ma occorrerà attendere per verificare come il paziente reagirà ai traumi.

