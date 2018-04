Varazze, un’offerta alla libreria per far rifiorire la Biblioteca Montale

Varazze (Savona) – Per la giornata di oggi, 23 aprile, “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” e alla soglia del mese dedicato per tradizione alla Cultura, l’assessorato di Varazze, insieme al Comitato Lanzarotto Malocello e grazie all’adesione delle librerie del territorio, presenta l’iniziativa “Promuovi la cultura: con un’offerta alla tua libreria rifornisci la Biblioteca E.Montale”.

L’iniziativa, che prenderà il via proprio nella giornata di oggi, vuole promuovere la partecipazione attiva alla donazione del libro chiedendo l’acquisto di uno dei volumi necessari alla Biblioteca Civica Eugenio Montale di Varazze in una delle librerie del territorio.

Chiunque desideri partecipare, avrà tempo fino al 15 settembre 2018. Nel corso della cerimonia della settima edizione del “Lanzarottus Day”, in programma per sabato 22 settembre, i partecipanti all’iniziativa saranno omaggiati di un attestato di partecipazione appositamente realizzato in collaborazione con la Giunta Comunale.