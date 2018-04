A10, lavori sul viadotto Polcevera: chiuso l’allacciamento tra la A7 e l’aeroporto

Genova – La necessità di svolgere alcuni interventi di manutenzione sul viadotto Polcevera, lungo l’autostrada A10, comporterà la chiusura del tratto autostradale compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto, in direzione di Savona.

La chiusura inizierà dalle ore 22.00 di giovedì 26 aprile, e terminerà alle ore 6.00 di venerdì 27 aprile.

Chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova e dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 verso l’uscita della barriera di Genova ovest. Da qui, tramite viabilità ordinaria, proseguirà in direzione ponente rientrando in autostrada a Genova Aeroporto per poi riprendere il normale percorso verso Savona.